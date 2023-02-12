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Тен Хаг: если мы хотим возродить «МЮ», то нам нужны топ-игроки — по два на каждую позицию

Тен Хаг: если мы хотим возродить «МЮ», то нам нужны топ-игроки — по два на каждую позицию
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о силе игроков команды.

«Я доволен Магуайром. Думаю, что он хорошо прогрессирует и действительно хорош в матчах, в которых играет. Но у нас большая конкуренция. Правоногий Гарри — серьёзный конкурент Рафаэля Варана, который также является блестящим игроком.

Но если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», то нам нужны топ-игроки — по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.

У нас есть определённые позиции, на которых не хватает класса [футболистов]. Так не должно быть, если мы хотим бороться за самые значимые трофеи», — приводит слова специалиста Mirror.

«Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте в чемпионате Англии.

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