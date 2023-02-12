У защитника «Спартака» Никиты Чернова родилась дочь
Поделиться
У защитника «Спартака» Никиты Чернова родился ребёнок. Сегодня, 12 февраля, супруга футболиста Алина родила дочь, которую пара назвала Оливией.
«Самый счастливый +1 в моей жизни! Мы стали папой и мамой!» — написал Чернов в своём телеграм-канале.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКИТЫ ЧЕРНОВА
Клуб также не остался в стороне и поздравил своего футболиста с пополнением в семье.
«Поздравляем нашего защитника Никиту Чернова и его супругу Алину с рождением дочери Оливии! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья молодым родителям!» — говорится в обращении «Спартака».
27-летний Чернов выступает за «Спартак» с февраля 2022 года. В 19 матчах нынешнего сезона на счету защитника один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
16:22
-
16:17
-
16:08
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:46
-
15:46
-
15:37
-
15:31
-
14:54
-
14:50
-
14:38
-
14:33
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
13:49
-
13:49
-
13:42
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:07
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:16
Партнерский контент