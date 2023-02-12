У защитника «Спартака» Никиты Чернова родилась дочь

У защитника «Спартака» Никиты Чернова родился ребёнок. Сегодня, 12 февраля, супруга футболиста Алина родила дочь, которую пара назвала Оливией.



«Самый счастливый +1 в моей жизни! Мы стали папой и мамой!» — написал Чернов в своём телеграм-канале.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКИТЫ ЧЕРНОВА

Клуб также не остался в стороне и поздравил своего футболиста с пополнением в семье.

«Поздравляем нашего защитника Никиту Чернова и его супругу Алину с рождением дочери Оливии! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья молодым родителям!» — говорится в обращении «Спартака».

27-летний Чернов выступает за «Спартак» с февраля 2022 года. В 19 матчах нынешнего сезона на счету защитника один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года.