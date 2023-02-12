Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить «Лидс Юнайтед», сообщает Daily Record.
Сообщается, что руководство «Лидс Юнайтед» рассматривает Джеррарда в качестве основного кандидата на пост главного тренера после увольнения занимавшего данную должность Джесси Марша.
Ранее в качестве потенциального кандидата также назывался наставник испанского «Райо Вальекано» Андони Ираола. Также появились сообщения о том, что от предложения стать главным тренером команды из Йоркшира отказались Маурисио Почеттино и бывший рулевой «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.
Стивен Джеррард ранее тренировал «Астон Виллу». Он покинул клуб в октябре 2022 года. Под руководством Джеррарда «Астон Вилла» провела 40 матчей, в которых одержала 13 побед, восемь раз сыграла вничью и ещё 19 раз проиграла.
«Лидс» на данный момент находится в турнирной таблице АПЛ недалеко от зоны вылета. Команда занимает 16-е место, набрав 19 очков.
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