Мудрик отшутился на тему будущего Кукурельи в «Челси» на встрече с игроками «Шахтёра»
Поделиться
Нападающий «Челси» Михаил Мудрик прилетел в расположение «Шахтёра», чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На встрече Николай Матвиенко спросил у Мудрика, не нужен ли английскому клубу левый защитник на замену Марка Кукурельи и получил следующий ответ.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси». Видеоролик:
«Что, на место Кукурельи не нужен защитник?» — спросил Матвиенко.
«Нужен… только не выкладывайте это!» — ответил Мудрик, отшутившись на эту тему.
22-летний Михаил Мудрик стал игроком «Челси» в зимнее трансферное окно. Английский клуб заплатил «Шахтёру» за его переход € 70+30 млн. В трёх матчах английской Премьер-лиги Мудрик провёл на поле 147 минут, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
16:22
-
16:17
-
16:08
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:46
-
15:46
-
15:37
-
15:31
-
14:54
-
14:50
-
14:38
-
14:33
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
13:49
-
13:49
-
13:42
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:07
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:16
Партнерский контент