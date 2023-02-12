Мудрик отшутился на тему будущего Кукурельи в «Челси» на встрече с игроками «Шахтёра»

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик прилетел в расположение «Шахтёра», чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На встрече Николай Матвиенко спросил у Мудрика, не нужен ли английскому клубу левый защитник на замену Марка Кукурельи и получил следующий ответ.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси». Видеоролик:

«Что, на место Кукурельи не нужен защитник?» — спросил Матвиенко.

«Нужен… только не выкладывайте это!» — ответил Мудрик, отшутившись на эту тему.



22-летний Михаил Мудрик стал игроком «Челси» в зимнее трансферное окно. Английский клуб заплатил «Шахтёру» за его переход € 70+30 млн. В трёх матчах английской Премьер-лиги Мудрик провёл на поле 147 минут, не отметившись результативными действиями.