Представитель Абрамовича опроверг слухи о покупке клуба из Бразилии

Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что российский бизнесмен собирается купить бразильский футбольный клуб.
«Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», — приводит слова представителя Абрамовича РИА Новости.
Абрамович был владельцем английского «Челси» с лета 2003 года. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В начале марта 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» из собственности Абрамовича консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая.
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