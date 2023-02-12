Артём Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»

Сегодня, 12 февраля, московский «Локомотив» и «Урал» из Екатеринбурга проведут товарищеский матч на тренировочных сборах. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Состав «Локомотива»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Смольников, Баринов, Щетинин, Миранчук, Камано, Глушенков, Дзюба.
Состав «Урала»: Баклов, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Ранджелович, Бикфалви, Татаринов, Юшин.
34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. Вместе с ним в клуб пришёл защитник Игорь Смольников, первую часть сезона проведший в «Торпедо».
Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги. Ранее он выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».
- 12 февраля 2023
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