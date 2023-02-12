«Динамо» — «Химки»: составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 12 февраля, в Белеке (Турция) состоится товарищеский матч, в котором сыграют московское «Динамо» и подмосковные «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Стали известны составы команд.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Нгамалё, Гладышев, Смолов.
«Химки»: Митрюшкин, Голубович, Тассано, Андраде, Антич, Гбане, Главчич, Магомедов, Руденко, Мирзов, Гильерме.
Ранее «Динамо» обыграло ташкентский «Олимпик» (1:0), а «Химки» уступили «Мактааралу» (2:3). В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. «Химки» находятся на 15-м месте. В очной встрече лиги «Динамо» обыграло «Химки» со счётом 6:1.
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