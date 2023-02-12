MD: Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ» летом 2024 года в одностороннем порядке
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Контракт нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, подписанного в мае 2022 года, позволяет футболисту расторгнуть соглашение в одностороннем порядке летом 2024 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, 24-летний футболист подписал соглашение по схеме «2+1».
Сообщается, что мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании Мбаппе, как и сам Килиан в переходе в испанскую команду.
У 24-летнего Килиана Мбаппе 25 голов и шесть результативных передач в 26 встречах нынешнего сезона. Он точно пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» из-за травмы.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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