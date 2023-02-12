Экс-защитник «Динамо» Фернандес: Черчесов — замечательный тренер! Не удивлён его успехам

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес, работавший с российским тренером Станиславом Черчесовым в московском клубе, высказался об успехах специалиста, ныне тренирующего венгерский «Ференцварош».
«Черчесов — замечательный тренер! Он тренировал много высококлассных команд — в том числе сборную России. Я даже не удивлён его нынешними успехам. Всегда был великолепным специалистом. Черчесов заслужил всё то, что имеет сейчас», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Леандро Фернандес был футболистом «Динамо» с 2006 по 2014 год. За это время аргентинец принял участие в 235 матчах, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач.
Станислав Черчесов тренировал «Динамо» c апреля 2014 по июль 2015 года.
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