Тони Кроос — рекордсмен по числу побед в клубных чемпионатах мира
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в составе испанского клуба вчера, 11 февраля, выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Для немецкого футболиста этот трофей стал шестым в карьере, чаще него КЧМ в мире никто не выигрывал.
33-летний Тони Кроос выигрывал клубный ЧМ вместе с «Реалом» в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В 2013 году немецкий полузащитник выиграл трофей в составе мюнхенской «Баварии». Действующее соглашение между Кроосом и «Реалом» истекает в конце сезона.
В нынешней кампании Кроос в 30 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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