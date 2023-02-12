«Сельта» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» примет мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра Хорхе Фигероа Васкеса прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

«Сельте», которая сейчас находится на 14-м месте турнирной таблицы, необходимо набирать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета, до которой её отделяет всего три очка (на данный момент у команды 23 очка). В последних пяти встречах хозяева потерпели только одно поражение и и один раз сыграли вничью, а также одержали три победы.

Команда Диего Симеоне продолжает борьбу за место в топ-4, что обеспечит ей участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В данный момент «Атлетико» занимает четвёртое место с 35 очками и в случае победы сможет оторваться от «Бетиса», идущего пятым, на четыре очка.