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Давид де Хеа — самый молодой голкипер, который провёл 400 игр в АПЛ

Давид де Хеа — самый молодой голкипер, который провёл 400 игр в АПЛ
Давид де Хеа
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 23-го тура АПЛ с «Лидсом», стал самым молодым стражем ворот, который сыграл 400 игр в английской Премьер-лиге. Он добился подобного результата в возрасте 32 лет и 97 дней, информирует статистический портал Squawka.

Кроме того, как сообщает источник, с тех пор, как испанец дебютировал за «красных дьяволов» в августе 2011 года, он провёл больше игр «на ноль», чем любой другой голкипер лиги (138).

Матч между манкунианцами и «Лидсом» проходит в эти минуты, стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Счёт пока не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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