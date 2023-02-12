Лофтус-Чик высказался о возвращении после травмы в матче с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1). Англичанин вышел на поле впервые после травмы, которую получил перед чемпионатом мира 2022 года.

«Мы все разочарованы в раздевалке. Мы доминировали в первом тайме, создавали моменты. Они не слишком сильно угрожали нам, мы думали, что держим игру под контролем.



Это был фантастический гол, отличный финиш от Жоау Феликса, который действительно хорошо освоился. Он отличное усиление для нашей команды. Всё выглядело неплохо, но один хороший прострел от них — и счёт 1:1. Это придало им немного уверенности, и болельщики включились в игру.



Они хорошо оборонялись во втором тайме. Было трудно проникать между линий. Они были компактными. Мы все шокированы тем, что на последних минутах не заметили игру рукой. В то время я мало что видел со скамейки запасных, но, посмотрев повтор, мне стало ясно, что это была игра рукой, когда мяч летел в ворота.



Возвращение после травмы? Не могу поверить, что прошло так много месяцев. Травма затянулась немного дольше, чем я надеялся, это было неприятно, но я тренируюсь уже пару недель и чувствую себя хорошо», — приводит слова Лофтус-Чика официальный сайт «Челси».

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