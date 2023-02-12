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«Ничего плохого в РФС не сказали». Директор «Волги» — о матче с «Зенитом» в Ульяновске

«Ничего плохого в РФС не сказали». Директор «Волги» — о матче с «Зенитом» в Ульяновске
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Директор «Волги» Михаил Наволокин рассказал, как оценила состояние поля ульяновской команды комиссия РФС. Ранее «Чемпионат» сообщал, что вероятность проведения кубковой игры с «Зенитом» на домашнем стадионе «Волги» почти нулевая. Скорее всего, состоится перенос встречи – либо в Нижнекамск, на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулёвск, на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».

«Подготовка стадиона ведётся в плановом режиме. Вчера приезжала вторая комиссия РФС, а 14 февраля будет принято окончательное решение. Надеемся, что всё будет хорошо и матч состоится в Ульяновске.

Осталась ли комиссия довольна качеством поля? Идёт положительная динамика подготовки. Ничего плохого в РФС нам не сказали», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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