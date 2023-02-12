«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Начало игры — в 19:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Родриго Эрнандес, Лапорт, Гюндоган, Де Брёйне, Силва, Марез, Грилиш, Холанд.
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Конса, Чемберс, Динь, Камара, Луис, Рэмси, Уоткинс, Буэндия, Бэйли.
Во встрече первого круга чемпионата Англии команды сыграли вничью — 1:1.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 21 матча. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке, заработав 28 баллов. Лидирует «Арсенал» (51).
- 12 февраля 2023
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