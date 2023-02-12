Дубль Джонатана Дэвида принёс «Лиллю» победу в матче Лиги 1 со «Страсбургом»

«Лилль» обыграл «Страсбург» в матче 23-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Хакима Бен Эль-Хаджи зафиксировал счёт 2:0.

Оба гола забил канадский форвард «догов» Джонатан Дэвид, который нанёс точные удары на 23-й и 28-й минутах встречи.

В другом матче игрового дня вничью встречу завершили «Анже» и «Осер» — 1:1. Оба гола забили игроки «Осера»: Райан Равелсон поразил свои ворота, но его команда сумела ответить забитым мячом Маттиса Аблина.

Кроме того, «Реймс» забил четыре безответных мяча в ворота «Труа», а «Монпелье» разгромил «Брест» со счётом 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу «Пари Сен-Жермен», который имеет в активе 54 очка и опережает «Марсель» на пять баллов.