Дубль Джонатана Дэвида принёс «Лиллю» победу в матче Лиги 1 со «Страсбургом»
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«Лилль» обыграл «Страсбург» в матче 23-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Хакима Бен Эль-Хаджи зафиксировал счёт 2:0.
Оба гола забил канадский форвард «догов» Джонатан Дэвид, который нанёс точные удары на 23-й и 28-й минутах встречи.
Франция - Лига 1. 23-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Дэвид – 23' 2:0 Дэвид – 28'
В другом матче игрового дня вничью встречу завершили «Анже» и «Осер» — 1:1. Оба гола забили игроки «Осера»: Райан Равелсон поразил свои ворота, но его команда сумела ответить забитым мячом Маттиса Аблина.
Франция - Лига 1. 23-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 1
Осер
Осер
1:0 Равелсон – 2' 1:1 Аблин – 22'
Кроме того, «Реймс» забил четыре безответных мяча в ворота «Труа», а «Монпелье» разгромил «Брест» со счётом 3:0.
Франция - Лига 1. 23-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
4 : 0
Труа
Труа
1:0 Манетси – 10' 2:0 Маолида – 44' 3:0 Балогун – 50' 4:0 Каюсте – 82'
Франция - Лига 1. 23-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
3 : 0
Брест
Брест
1:0 Эрей – 4' 2:0 Саванье – 17' 3:0 Ваи – 54'
Возглавляет турнирную таблицу «Пари Сен-Жермен», который имеет в активе 54 очка и опережает «Марсель» на пять баллов.
Комментарии
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