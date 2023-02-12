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«Монца» переиграла «Болонью» и обошла её в турнирной таблице Серии А

«Монца» переиграла «Болонью» и обошла её в турнирной таблице Серии А
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» принимала «Монцу». Команды встречались на стадионе «Ренато Далль`Ара». Финальный свисток главного арбитра Луки Цуфферли зафиксировал победу гостей с минимальным счётом.

Единственный мяч на 25-й минуте встречи забил защитник Джулио Донати, который нанёс точный удар по воротам голкипера «Болоньи» Лукаша Скорупски после передачи Андреа Петаньи.

Победа позволила гостям обойти «Болонью» в турнирной таблице. В активе «Монцы» теперь 29 очков и девятая позиция.

В следующем туре «Монца» примет «Милан», который недавно прервал безвыигрышную серию после победы над «Торино», «Болонья» на выезде сыграет с «Сампдорией». Генуэзцы по-прежнему занимают предпоследнюю, 19-ю позицию в турнирной таблице.

Италия - Серия А. 22-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Монца
Монца
0:1 Донати – 25'
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