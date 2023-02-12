«Монца» переиграла «Болонью» и обошла её в турнирной таблице Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» принимала «Монцу». Команды встречались на стадионе «Ренато Далль`Ара». Финальный свисток главного арбитра Луки Цуфферли зафиксировал победу гостей с минимальным счётом.



Единственный мяч на 25-й минуте встречи забил защитник Джулио Донати, который нанёс точный удар по воротам голкипера «Болоньи» Лукаша Скорупски после передачи Андреа Петаньи.



Победа позволила гостям обойти «Болонью» в турнирной таблице. В активе «Монцы» теперь 29 очков и девятая позиция.



В следующем туре «Монца» примет «Милан», который недавно прервал безвыигрышную серию после победы над «Торино», «Болонья» на выезде сыграет с «Сампдорией». Генуэзцы по-прежнему занимают предпоследнюю, 19-ю позицию в турнирной таблице.