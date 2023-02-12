Евгений Бушманов: надеюсь и верю в чемпионство «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что красно-белые способны побороться за чемпионский титул в РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от возглавляющего турнирную таблицу «Зенита» на шесть очков.
«Надеюсь, что борьба за чемпионство не закончилась и «Спартак» сможет побороться. Верю и надеюсь, что «Зенит» оступится, а «Спартак» приблизится к первой строчке. Как и надеюсь и верю в чемпионство «Спартака».
«Спартак» показывал очень хороший футбол в первой части сезона — провели много хороших матчей. Судя по зимним сборам и турниру, команда прибавляет, показывает качественный футбол. Ещё и игроки добавились. Думаю, «Спартак» сильнее, чем в первой части сезона. Посмотрим, во что это выльется в официальных матчах», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 февраля 2023
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