Вингер «Баварии» Зане — о «ПСЖ»: раньше игроков такого уровня видел только по телевизору

Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане перед предстоящим матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» поделился воспоминаниями о сопернике, а также пообещал проявить себя в этой двухматчевой дуэли.

«В «ПСЖ» есть выдающиеся игроки. Я помню, когда был моложе, то не мог поверить, что вдруг стал играть против игроков такого уровня. До этого я видел их только на Playstation или по телевизору — и вдруг ты стоишь рядом с ними на поле.



Поражение «Баварии» от «ПСЖ» два года назад? Прошло уже много времени. Я просто сосредоточен на предстоящей дуэли. Мы постараемся добиться лучшего результата в первом матче, чем в 2021 году. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы достичь этого — и это достаточная мотивация перед матчем», — приводит слова Зане официальный сайт мюнхенского клуба.

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится во вторник, 14 февраля, начало встречи — в 23:00 мск.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе