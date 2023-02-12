Роксана Малиновская раскритиковала комментаторов, назвавших её мужа русским

Супруга украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского Роксана резко отреагировала на ошибку американских комментаторов канала beIN Sports, которые во время матча его команды с «Клермоном» назвали полузащитника русским.



Напомним, на 36-й минуте в ворота «Клермона» был назначен штрафной удар, украинец подошёл к мячу. Журналист, комментируя этот эпизод, сказал: «Бить будет русский». После того как Малиновский пробил выше ворот, комментатор добавил, что «мяч почти долетел до Москвы».



«Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи. Позор», — написала Роксана Малиновская в одной из своих соцсетей.



Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Марселя».



Напомним, недавно Малиновский попал в скандал, обнявшись после матча «Марселя» и «Монако» с российским полузащитником монегасков Александром Головиным. За этот поступок украинца раскритиковали многие соотечественники, после чего ему пришлось извиняться.

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