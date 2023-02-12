«Я буду продолжать бороться». Защитник «МЮ» Магуайр — об игровом времени

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о количестве игрового времени. В матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:0) защитник провёл на поле все 90 минут.
«Я всё ещё играю свою роль, всё ещё появляюсь в матчах, всё ещё получаю свои минуты, но каждый футболист хочет выходить в стартовом составе. Это разочаровывает, но всё, что можно сделать — это хорошо тренироваться и быть уверенным, что будешь готов, когда представится такая возможность. Есть много игроков, которые играют не так много. У нас в клубе четыре центральных защитника, и всегда найдутся двое недовольных. Я буду продолжать бороться, усердно работать и буду готов, когда мне дадут шанс», — приводит слова Магуайра Sky Sports.
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