Лерой Зане поделился ожиданиями от матча между «Баварией» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Вингер «Баварии» Лерой Зане поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча состоится во вторник, 14 февраля, начало — в 23:00 мск.

«Я действительно с нетерпением жду этой игры. Но не только я, вся команда, все в клубе и болельщики с нетерпением ждут Лиги чемпионов, потому что она всегда особенная. Против «ПСЖ» будет захватывающая дуэль, у них громкие имена.



Я всегда настроен оптимистично, а в Лиге чемпионов в этом сезоне мы выступили особенно хорошо. «Бавария» всегда добивалась успеха в этом соревновании. Мы знаем свои сильные стороны, и мы должны использовать их в матче с «ПСЖ». Мы должны проявить свои качества в нужное время. Наша команда состоит из отличных футболистов», — приводит слова Зане официальный сайт «Баварии».

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