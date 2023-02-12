Гарри Магуайр высказался о победе в матче с «Лидс Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:0).
«Победа в игре — это самое важное. Я как капитан команды ставлю командные цели выше себя. Играю я или нет, я хочу, чтобы команда побеждала и была успешной, так что пока это хороший сезон. Ещё предстоит много улучшений и больших игр, но приятно приехать сюда, добиться «сухого» матча и победы, и это хорошо для болельщиков.
Это заслуга парней и их настроя. Мы знаем, насколько важна эта победа для наших болельщиков, поскольку мы не обыграли «Лидс» ранее. Мы были разочарованы и знали, что сегодня был необходим реванш, и мы его получили», — приводит слова Магуайра ВВС.
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