Давид де Хеа сравнялся с Петером Шмейхелем по количеству матчей «на ноль» за «МЮ»
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия). Гости одержал победу со счётом 2:0. Голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа догнал бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля по количеству «сухих» матчей. Об этом сообщил «твиттер» Sky Sports Statto.
У обоих голкиперов количество матчей «на ноль» — 178. Третье место в этом списке занимает Александр Степни — 174 матча.
«Манчестер Юнайтед» поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 46 очков после 23 матчей. Лидирует «Арсенал» (51).
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