Гарначо совершил четыре результативных действия, выйдя на замену — лучший показатель в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, который забил второй гол своей команды в победном матче АПЛ с «Лидсом» (2:0), совершил больше результативных действий после выхода на замену (два мяча и две результативные передачи), чем любой другой игрок АПЛ в текущем сезоне, сообщает статистический портал Opta.
«Красные дьяволы» после победы набрали 46 очков и занимают третью позицию в турнирной таблице. Однако в случае поражения «Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой», которая проходит в эти минуты, подопечные Эрика тен Хага могут подняться на вторую позицию.
Гарначо перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году из мадридского «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 5 млн.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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