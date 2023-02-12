Тренер «Динамо» Йоканович: есть ещё время, чтобы привести команду в оптимальное состояние

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу в контрольном матче с «Химками» (4:2).
«Мы выглядели как команда, у которой есть ещё 11 дней до возобновления сезона. Футболисты не были свежими из-за физических нагрузок, учитывая, что это была наша вторая игра за день, и некоторые из них приняли участие в обеих. Конечно, нам нужно прибавлять в концентрации, свежести и организованности. У нас есть ещё время, чтобы привести команду в оптимальное состояние к кубковому матчу», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».
В составе «Динамо» отличились Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. «Химки» ответили двумя реализованными пенальти Резиуана Мирзова и Маркоса Гильерме. Ранее сегодня, 12 февраля, бело-голубые обыграли узбекский «Олимпик» (1:0).
- 12 февраля 2023
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:03
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:23
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
18:11