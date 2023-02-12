Тренер «Динамо» Йоканович: есть ещё время, чтобы привести команду в оптимальное состояние

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу в контрольном матче с «Химками» (4:2).



«Мы выглядели как команда, у которой есть ещё 11 дней до возобновления сезона. Футболисты не были свежими из-за физических нагрузок, учитывая, что это была наша вторая игра за день, и некоторые из них приняли участие в обеих. Конечно, нам нужно прибавлять в концентрации, свежести и организованности. У нас есть ещё время, чтобы привести команду в оптимальное состояние к кубковому матчу», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».

В составе «Динамо» отличились Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. «Химки» ответили двумя реализованными пенальти Резиуана Мирзова и Маркоса Гильерме. Ранее сегодня, 12 февраля, бело-голубые обыграли узбекский «Олимпик» (1:0).