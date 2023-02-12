Юрий Сёмин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что борьба за чемпионство станет для него главной интригой во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.



«Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным. В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона всё только начинается», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набрав 42 очка после 17 матчей. Московский «Спартак» (36) находится на втором месте, «Ростов» (35) — на третьем.