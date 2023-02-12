Юрий Сёмин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что борьба за чемпионство станет для него главной интригой во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным. В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона всё только начинается», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Турнирную таблицу РПЛ возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набрав 42 очка после 17 матчей. Московский «Спартак» (36) находится на втором месте, «Ростов» (35) — на третьем.
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