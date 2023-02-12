«Это была напряжённая игра». Тен Хаг — о победе в матче с «Лидс Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:0). Голами отметились нападающий Маркус Рашфорд и полузащитник Алехандро Гарначо.



«Это была напряжённая игра, чего и следовало ожидать. В начале мы были недостаточно спокойны, мы принимали неправильные решения с мячом, слишком нервничали. А после замен всё устаканилось, мы больше диктовали ход игры.

Рашфорд? Он отличный нападающий, забивает левой, правой, головой. Речь идёт о том, чтобы сохранять концентрацию на протяжении всей игры, до завершения, и у него есть все возможности для этого», — приводит слова тен Хага ВВС.

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