Мбаппе провёл часть тренировки «ПСЖ» на поле в преддверии матча с «Баварией»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который продолжает восстановление после травмы, провёл часть сегодняшней тренировки на поле, сообщает L'Équipe. Таким образом, выступление звёздного нападающего в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится во вторник, 14 февраля, остаётся вероятным.



Мбаппе принял участие в тренировочном занятии вместе с партнёрами, которые пропустили матч Лиги 1 с «Монако» (1:3) или провели на поле в этой игре небольшое количество времени. После этого француз приступил к индивидуальным упражнениям. Это был первый раз после травмы, полученной в матче с «Монпелье» 1 февраля, когда Мбаппе работал на тренировочном поле и выполнял какие-либо упражнения, кроме восстановительных. Занятие он завершил несколькими ударами по воротам.



Отметим, что наставник парижан Кристоф Галтье ранее отметил, что участие форварда в игре с «Баварией» маловероятно, так как в клубе не хотят рисковать здоровьем звёздного игрока.

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