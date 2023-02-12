«Нант» перед матчем с «Ювентусом» одержал домашнюю победу над «Лорьяном»
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Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» принимал «Лорьян». Команды встречались на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено». Финальный свисток главного арбитра Матьё Верниса зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.
В первой половине встречи «Нант» имел небольшое преимущество по ударам в створ ворот (шесть против четырёх у гостей), но до свистка на перерыв команды не смогли открыть счёт. На 66-й минуте полузащитник Людовик Блас забил гол, который остался единственным в матче.
«Нант» набрал 28 очков, но остался на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» (36) – восьмой.
В следующем матче «Нант» в Турине проведёт первую игру в рамках двухматчевого противостояния с «Ювентусом» в раунде плей-офф Лиги Европы.
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