Защитник «Локо» Ненахов: это одни из моих лучших сборов. Мы готовы к сезону

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победу в контрольном матче с «Уралом» (2:1). Он стал автором одного из забитых мячей.

«На второй тайм нам нужно было хорошо выйти с первых минут. Ребятам надо было доказать свою профпригодность. Каждый хочет играть в сезоне, каждый выкладывался настолько, насколько надо. То, что забил, это просто дело случая. Думаю, что у нас любой из команды мог так же попасть по воротам. У нас все квалифицированные футболисты, лавры себе забирать не хочу. Всё довольно просто. Когда Пиняй (Сергей Пиняев. — Прим. «Чемпионата») скидывал, я уже знал, что буду бить. Не знал только: с левой или с правой. Решил с правой, забил, попал. Никаких вопросов нет.



Когда последний раз забивал? Давно (улыбается). В Премьер-Лиге ещё не забивал.



Первый тайм? Мы все под нагрузками. Наверное, это сказалось. Кому-то нагрузки даются тяжелее, кому-то легче. Думаю, что всё дело только в этом. Первый тайм вышел скомканным, было много провалов. Но я считаю, что эту игру никак нельзя брать в пример того, как мы будем играть в сезоне, из-за нагрузок.

Наверное, это одни из моих лучших сборов. Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «Чемпионата») дал нам программу тяжёлую, но при этом адекватную. Мы очень довольны. У нас очень мало травм, тьфу-тьфу. Все ребята очень хорошо готовы физически. Это видно и после того, как мы начинаем добавлять в середине тайма. Это прекрасные сборы, прекрасное время. Мы готовы к сезону», — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».