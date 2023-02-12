И. о. тренера «Лидса» Скубала высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед»

Майкл Скубала, временно исполняющий обязанности главного тренера «Лидс Юнайтед», прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Игроки отдали всё, они были действительно сосредоточены и профессиональны, трудолюбивы, они действительно хорошая команда. Я только что сказал им, что в этой игре есть позитивный момент: мы хорошо давили на «Манчестер Юнайтед» на протяжении 80 минут. Мы движемся вперёд, пытаемся начать набирать очки, чтобы остаться в этой лиге.
Что ждёт меня в клубе? Не знаю. В любом случае мне нравилось этим заниматься. Я счастлив, когда тренирую. Надеюсь, я действительно помог клубу в сложившейся ситуации, потому что уверен, что смог настроить команду тактически. Я действительно доволен работой, которую проделал для клуба», — приводит слова Скубалы BBC.
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