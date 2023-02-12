Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ненахов: у нас с Дзюбой есть особые игры — рубимся в NHL

Ненахов: у нас с Дзюбой есть особые игры — рубимся в NHL
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как в команде приняли новичков. Артём Дзюба и Игорь Смольников пополнили состав железнодорожников 8 февраля. Сегодня, 12 февраля, они впервые сыграли за «Локомотив» в контрольном матче с «Уралом». Ранее из «Крыльев Советов» перешли Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

«Мы все давно знакомы, играем в Премьер-Лиге. В принципе, все друг друга знаем. Мы их хорошо приняли. У нас с Дзюбой есть особые игры — в хоккей: рубимся с ним в NHL. Ребята хорошие, положительные, в команду влились сразу: и Глушенков с Пиняем, и Дзюба со Смольниковым. Все ребята добрые, отзывчивые, со всеми приятно работать.

Кто чемпион по хоккею? Дзюба думает, что он. А на самом деле я (смеётся)», — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».

Новость по теме
«Локомотив» одержал волевую победу в контрольном матче с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023