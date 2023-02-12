Ненахов: у нас с Дзюбой есть особые игры — рубимся в NHL

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как в команде приняли новичков. Артём Дзюба и Игорь Смольников пополнили состав железнодорожников 8 февраля. Сегодня, 12 февраля, они впервые сыграли за «Локомотив» в контрольном матче с «Уралом». Ранее из «Крыльев Советов» перешли Сергей Пиняев и Максим Глушенков.



«Мы все давно знакомы, играем в Премьер-Лиге. В принципе, все друг друга знаем. Мы их хорошо приняли. У нас с Дзюбой есть особые игры — в хоккей: рубимся с ним в NHL. Ребята хорошие, положительные, в команду влились сразу: и Глушенков с Пиняем, и Дзюба со Смольниковым. Все ребята добрые, отзывчивые, со всеми приятно работать.



Кто чемпион по хоккею? Дзюба думает, что он. А на самом деле я (смеётся)», — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».

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