Анзор Кавазашвили: «Зенит» обязан оступиться в РПЛ

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главные интриги на остаток сезона Российской Премьер-Лиги, а также выразил надежду, что Александр Кержаков, возглавивший кипрский клуб «Кармиотисса», сможет добиться успеха на своей должности.
«Главной интригой второй части сезона для меня станет соперничество «Спартака» и «Зенита». Второе — это проявление себя Дзюбы и Смольникова в «Локомотива». Также я очень хотел бы, чтобы Саша Кержаков нашёл себя в новой стране — и занял с новой для него командой призовые места.
Конечно, «Зенит» может оступиться. Даже не так — обязан это сделать. «Спартак» — это сбалансированная команда, сохранившая все кадры стартового состава.
«Зенит» сегодня получил пополнение: футболисты должны войти, понять дух «Зенита» и войти в струю, чтобы составить конкуренцию игрокам основного состава. Им надо ещё искать себя», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 февраля 2023
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