«Манчестер Сити» уверенно победил «Астон Виллу» в матче АПЛ

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.
Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл испанский полузащитник «горожан» Родриго Эрнандес. На 39-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество «Манчестер Сити», замкнув прострел Эрлинга Холанда. В концовке первого тайма Рияд Марез реализовал пенальти — 3:0. «Астон Вилла» ответила голом форварда Олли Уоткинса на 61-й минуте.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 48 очков после 22 матчей. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке, заработав 28 баллов. Лидирует «Арсенал» (51).
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