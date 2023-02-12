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«Манчестер Сити» уверенно победил «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» уверенно победил «Астон Виллу» в матче АПЛ
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В матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл испанский полузащитник «горожан» Родриго Эрнандес. На 39-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество «Манчестер Сити», замкнув прострел Эрлинга Холанда. В концовке первого тайма Рияд Марез реализовал пенальти — 3:0. «Астон Вилла» ответила голом форварда Олли Уоткинса на 61-й минуте.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 48 очков после 22 матчей. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке, заработав 28 баллов. Лидирует «Арсенал» (51).

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эрнандес – 4'   2:0 Гюндоган – 39'   3:0 Марез – 45+1'   3:1 Уоткинс – 61'
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