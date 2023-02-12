Дмитрий Кузнецов: если «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», то это будет интересно для всех

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что хорошая игра «Спартака» во второй части сезона РПЛ будет интересна для любителей футбола. После 17 туров красно-белые уступают лидеру чемпионата — «Зениту» — шесть очков.



«Интрига будет одна — сможет ли «Спартак» догнать «Зенит» и составить конкуренцию. Мне хотелось бы видеть эту интригу. Если у «Зенита» ещё пришли бразильцы, то «Спартаку» будет тяжело, потому что мы знаем, как они играют: имеют преимущество в технике и быстроте мышления. Если «Спартак» навяжет борьбу, то это будет интересно для всех», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

4 марта в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом» в Москве.