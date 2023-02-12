«Это была самая трудная игра на сборах». Полузащитник «Локо» Щетинин — о матче с «Уралом»

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин прокомментировал победу в контрольном матче с «Уралом» (2:1).

«Поздравляю команду с победой. Получился тяжёлый матч. Я играл в первом тайме, мне тяжело было. Наверное, это была самая трудная игра на сборах. В первом тайме было достаточно жарко, это тоже сказывалось. В команде никто не сдавался, все играли до конца, только на победу. После первых двух сборов физическое состояние гораздо лучше. Сегодня игра была достаточно интенсивная, поэтому было тяжело.



Каково сыграть с Дзюбой и Смольниковым? Достаточно хорошо, потому что они с опытом. И они не «пихают», а подсказывают, помогают на поле. Это очень хорошо. И легче для меня. Перед игрой сказали, чтобы играл спокойно, в меру жёстко. Главное, чтобы не проигрывал единоборства, а дальше всё получится», — приводит слова Щетинина официальный сайт «Локомотива».