«Ювентус» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Адриена Рабьо

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Фиорентину». Команды встречались на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Финальный свисток главного арбитра Микаэля Фаббри зафиксировал победу чёрно-белых с минимальным счётом.



В первой половине игры небольшое преимущество по владению мячом было на стороне «фиалок», однако хозяева нанесли в створ ворот соперника два удара против одного у «Фиорентины». Один из ударов «Ювентуса» достиг цели: на 34-й минуте голевую атаку завершили два финалиста минувшего чемпионата мира – аргентинец Анхель Ди Мария ассистировал французу Адриену Рабьо, который переиграл Пьетро Терраччано. На 61-й минуте Душан Влахович удвоил преимущество туринцев, но его гол был отменён после просмотра VAR. За минуту до конца основного времени «фиалки» забили ответный мяч, но он также был отменён после видеопросмотра.



«Ювентус» набрал 29 очков и поднялся на три строчки в турнирной таблице, закрепившись на девятом месте. «Фиорентина» (24) – 14-я.