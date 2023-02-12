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Уткин — о лицензии Мостового: зачем помогать человеку, если он считает вещь ненужной?

Уткин — о лицензии Мостового: зачем помогать человеку, если он считает вещь ненужной?
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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового, который рассказал, что планирует получить тренерскую лицензию, если кто-то поможет ему материально. По словам Мостового, стоимость обучения составляет около миллиона рублей.

«Есть ли смысл скидываться человеку на приобретение вещи, которую он сам считает ненужной и лишней? Да вдобавок ещё и не нуждающемуся человеку. Что-то странное происходит», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году. Всего на клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов. Цвета сборной России он защищал с 1992 по 2004 год. За 50 игр в футболке национальной команды полузащитник сумел забить 10 мячей.

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