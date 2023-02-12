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«Всё было достаточно неожиданно, быстро». Смольников — о переходе в «Локомотив»

«Всё было достаточно неожиданно, быстро». Смольников — о переходе в «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Игорь Смольников рассказал, как состоялся его переход в московский клуб.

«В последние три дня всё было достаточно неожиданно, быстро. Прилетел в Москву, поговорил с главным тренером, встретились с руководителями клуба. Всё быстро решили. Прошёл медобследование, вернулся в Санкт-Петербург. И уже на следующий день прилетел сюда», — сказал Смольников в интервью клубной пресс-службе.

Игорь Смольников был представлен в качестве игрока «Локомотива» 8 февраля. Сегодня, 12 февраля, он провёл первый матч за железнодорожников. «Локомотив» одержал победу в контрольной встрече с «Уралом» — 2:1.

Первую часть сезона-2022/2023 защитник провёл в московском «Торпедо». Он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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