Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» со счётом 3:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Благодаря этой победе «горожане» смогли набрать 48 очков и вернуться на вторую строчку турнирной таблицы.
«Мы провели действительно хорошую игру. К сожалению, наши лучшие моменты были во втором тайме. Мы играли лучше, чем в первой половине, и у нас было ощущение, что мы можем забить больше, а затем мы пропустили гол, но после мы показали хорошее владение.
Мы не из тех команд, которые великолепны в переходных фазах. Мы играем лучше в контроль мяча, но наше наращивание темпа по ходу встречи должно быть немного быстрее. Но в целом игра была действительно очень хорошей», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.
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