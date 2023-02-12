Игорь Смольников: после «Зенита» мне хотелось вернуться в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников рассказал, почему согласился на переход в московский клуб.
«Если честно, после «Зенита» у меня были мысли — мне хотелось вернуться в «Локомотив». Но не получалось. Когда поступило предложение… Честно, неожиданное. Особо долго не думал.
Безусловно, «Локомотив» — стопроцентно для меня родной клуб. Я приехал сюда, когда мне было 11 лет. Весь мой подростковый период, всю школу прошёл здесь. Клуб мне многое дал. Думаю, что у меня есть должок перед клубом. Сейчас в такой непростой момент хочется… Чем смогу — тем помогу», — сказал Смольников в интервью клубной пресс-службе.
Смольников выступал в «Зените» в период с 2013 по 2020 год. Первую часть сезона-2022/2023 защитник провёл в московском «Торпедо». Он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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