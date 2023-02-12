Гус Хиддинк: Жирков — особенный! Ставлю его в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об экс-защитнике «Челси» и ЦСКА Юрии Жиркове, который сегодня, 12 февраля, объявил о завершении карьеры.



«Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул. Юрий — особенный! Как раз по этой причине и ставлю его в один ряд с такими футболистами. Мне было очень приятно работать вместе с ним. Приятный парень», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Юрий Жирков — автор победного гола в финальном матче Кубка УЕФА — 2005, в котором ЦСКА обыграл «Спортинг» со счётом 3:1 и первым из российских клубов сумел завоевать еврокубок. Цвета «Челси» он защищал с 2009 по 2011 год, а с 2016 по 2021 год выступал в «Зените». На счету защитника 104 матча и два забитых мяча за главную сборную России.