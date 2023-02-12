Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: возможно, у «Манчестер Сити» самая слабая глубина состава в АПЛ

Гвардиола: возможно, у «Манчестер Сити» самая слабая глубина состава в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Астон Виллой» со счётом 3:1 прокомментировал глубину состава своей команды, а также высказался о поддержке болельщиков.

«У нас всего 18-19 игроков в команде. Наша глубина состава так мала, может быть, самая слабая в Премьер-лиге на сегодняшний день. Важно, что у нас нет травм, но у нас есть невероятная методика тренировок, позволяющая справиться с усталостью и избежать повреждений. У нас невероятные врачи, физиотерапевты и все остальные. Я боролся за этот персонал много лет.

Фанаты на стадионе? Они сегодня были действительно очень хороши. Болельщики знают, что у нашей команды есть большие цели на этот сезон. В целом их поддержка была действительно хороша», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Новость по теме
Гвардиола побил рекорд АПЛ по проценту побед среди постоянных тренеров лиги

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023