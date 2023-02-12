Гвардиола: возможно, у «Манчестер Сити» самая слабая глубина состава в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Астон Виллой» со счётом 3:1 прокомментировал глубину состава своей команды, а также высказался о поддержке болельщиков.
«У нас всего 18-19 игроков в команде. Наша глубина состава так мала, может быть, самая слабая в Премьер-лиге на сегодняшний день. Важно, что у нас нет травм, но у нас есть невероятная методика тренировок, позволяющая справиться с усталостью и избежать повреждений. У нас невероятные врачи, физиотерапевты и все остальные. Я боролся за этот персонал много лет.
Фанаты на стадионе? Они сегодня были действительно очень хороши. Болельщики знают, что у нашей команды есть большие цели на этот сезон. В целом их поддержка была действительно хороша», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии
- 12 февраля 2023
-
23:51
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
22:53
-
22:51
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00