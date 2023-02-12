Гвардиола: возможно, у «Манчестер Сити» самая слабая глубина состава в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Астон Виллой» со счётом 3:1 прокомментировал глубину состава своей команды, а также высказался о поддержке болельщиков.

«У нас всего 18-19 игроков в команде. Наша глубина состава так мала, может быть, самая слабая в Премьер-лиге на сегодняшний день. Важно, что у нас нет травм, но у нас есть невероятная методика тренировок, позволяющая справиться с усталостью и избежать повреждений. У нас невероятные врачи, физиотерапевты и все остальные. Я боролся за этот персонал много лет.

Фанаты на стадионе? Они сегодня были действительно очень хороши. Болельщики знают, что у нашей команды есть большие цели на этот сезон. В целом их поддержка была действительно хороша», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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