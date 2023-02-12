«У них ещё одна игра в запасе». Гвардиола — о борьбе с «Арсеналом» за чемпионство АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Астон Виллой» (3:1) прокомментировал борьбу с «Арсеналом» за первое место турнирной таблицы чемпионата.
«Возможно ли выйти на первое место после следующей игры с «Арсеналом»? У них ещё есть игра в запасе. Мы увидим итоги после всех туров, когда Премьер-лига закончится. Но мы поедем в Лондон, чтобы попытаться одержать победу. Когда одна команда набирает 50 очков в первом круге, это потому, что они очень хороши. Сегодня мы сократили отставание, потому что игра нашей команды была действительно очень впечатляющей», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.
«Арсенал» занимает первую строчку таблицы, имея в активе 51 очко, а «горожане» отстают на три очка. В следующем туре команды встретятся в очном противостоянии в рамках 24-го тура чемпионата, игра состоится в среду, 15 февраля, начало — в 22:30 мск.
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