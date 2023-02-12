Аллегри: «Ювентус» в одном очке от 7-го места, в текущей ситуации это хороший результат

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча Серии А с «Фиорентиной». Туринцы одержали минимальную победу благодаря голу Адриена Рабьо.
«Фиорентина» шла вперёд, пытаясь отыграться, мы не сумели забить второй гол. Игроки хорошо защищались, а потом наш гол не засчитали. Я доволен, это была упорная игра. Благодарен нашим игрокам, это был непростой момент. Сейчас мы в одном очке от седьмого места, в текущей ситуации это хороший результат. У команды отличный настрой. Мы хорошо выглядели в атаке, создавали моменты, принимали решения быстро. У Костича и Влаховича были опасные моменты. С «Фиорентиной» трудно играть, они высоко прессингуют», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
- 12 февраля 2023
-
23:51
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
22:53
-
22:51
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00