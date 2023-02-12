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Аллегри: «Ювентус» в одном очке от 7-го места, в текущей ситуации это хороший результат

Аллегри: «Ювентус» в одном очке от 7-го места, в текущей ситуации это хороший результат
Массимилиано Аллегри
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча Серии А с «Фиорентиной». Туринцы одержали минимальную победу благодаря голу Адриена Рабьо.

«Фиорентина» шла вперёд, пытаясь отыграться, мы не сумели забить второй гол. Игроки хорошо защищались, а потом наш гол не засчитали. Я доволен, это была упорная игра. Благодарен нашим игрокам, это был непростой момент. Сейчас мы в одном очке от седьмого места, в текущей ситуации это хороший результат. У команды отличный настрой. Мы хорошо выглядели в атаке, создавали моменты, принимали решения быстро. У Костича и Влаховича были опасные моменты. С «Фиорентиной» трудно играть, они высоко прессингуют», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

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