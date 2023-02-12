Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«С точки зрения спорта трудно будет оценить переход Дзюбы. Но мне кажется, «Локомотив» был самым лучшим вариантом из тех, про которые говорили. Там игроки статуснее, чем в «Пари НН». А вот как он себя проявит, ведь он три месяца не тренировался ни с кем, вопрос открыт.

Игрок основного состава? Думаю, его там рассматривают. Но всё равно ему нужно это доказать.

Лидер в раздевалке? Безусловно. В любой команде с ним больше него трудно говорить. Для этого тоже его и брали, чтобы сплотить команду. Чтобы она не была разрозненной. Когда будет такой авторитет в российском футболе, это «Локомотиву» поможет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Дзюба сразу получил место в основе «Локомотива»! Пока впечатление только одно Дзюба сразу получил место в основе «Локомотива»! Пока впечатление только одно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023