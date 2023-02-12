Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».
«С точки зрения спорта трудно будет оценить переход Дзюбы. Но мне кажется, «Локомотив» был самым лучшим вариантом из тех, про которые говорили. Там игроки статуснее, чем в «Пари НН». А вот как он себя проявит, ведь он три месяца не тренировался ни с кем, вопрос открыт.
Игрок основного состава? Думаю, его там рассматривают. Но всё равно ему нужно это доказать.
Лидер в раздевалке? Безусловно. В любой команде с ним больше него трудно говорить. Для этого тоже его и брали, чтобы сплотить команду. Чтобы она не была разрозненной. Когда будет такой авторитет в российском футболе, это «Локомотиву» поможет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 12 февраля 2023
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