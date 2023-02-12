«Проблемы за пределами поля — не наше дело». Родри — о скандале вокруг «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри) рассказал о важности следующей встречи с «Арсеналом» и возможности выйти на первое место Премьер-лиги, а также ответил на вопрос, отвлекает ли игроков скандал вокруг команды.

«Противостояние с «Арсеналом» в следующем туре? У нас есть шанс подняться на вершину. Нам надо приехать в Лондон и показать свою индивидуальность, команду, которой мы являемся. Они играют на невероятном уровне, но и у нас он тоже есть. Это будет невероятный матч, и у нас есть шанс занять первое место в таблице, так что это то, о чём мы должны думать.



Отвлекают ли нас проблемы вне поля? Мы просто говорим о футболе, общаемся о матчах. То, что происходит за пределами поля, не наше дело», — приводит слова Родри издание BBC.

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