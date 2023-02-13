Аллегри ответил, является ли Лига Европы для «Ювентуса» приоритетом после снятия очков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как его команде играется в чемпионате Италии после решения суда, согласно которому с туринцев было снято 15 очков в текущем розыгрыше Серии А за участие бывшего руководства клуба в финансовых махинациях, а также о целях на остаток сезона.
«Момент непростой, но нам нужно смотреть в будущее. После оглашения приговора нужна была небольшая корректировка целей. Для нас главной целью остаётся победа над следующим соперником. Текущее положение в турнирной таблице не стоит путать с набранными очками – сейчас мы должны находиться на втором месте. Но это опыт, который стимулирует и заставляет расти.
Еврокубки – наш приоритет? Да, мы не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но у нас есть Лига Европы. Это такая же цель, как Кубок Италии и успешное выступление в Серии А», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.
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