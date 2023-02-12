«Спасибо за всё, Юрий Валентинович». В сборной отреагировали на завершение карьеры Жиркова

В сборной России отреагировали на новость о завершении Юрием Жирковым профессиональной карьеры. Сегодня, 12 февраля, экс-защитник ЦСКА и «Челси» объявил об этом решении.

«Жирков завершил карьеру.



За сборную России футболист провёл 105 матчей и забил два мяча, завоевал бронзу Евро-2008 и дошёл до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.



Спасибо за всё, Юрий Валентинович», — гласит заявление пресс-службы сборной.



Юрий Жирков — автор победного гола в финальном матче Кубка УЕФА — 2005, в котором ЦСКА обыграл «Спортинг» со счётом 3:1 и первым из российских клубов сумел завоевать еврокубок. Цвета «Челси» он защищал с 2009 по 2011 год, а с 2016 по 2021 год выступал в «Зените». На счету защитника 104 матча и два забитых мяча за главную сборную России.